HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller Puma hat weiterhin einen guten Lauf. Bereits der Jahresstart war für den Adidas -Konkurrenten unerwartet stark verlaufen, nun schließt der MDax -Konzern auch das zweite Quartal außerordentlich erfolgreich ab. Das Management um Konzernchef Björn Gulden hebt deshalb zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Ziele an. An der Börse ging es vor dem Wochenende gleichwohl für die Puma-Aktie abwärts.

ROUNDUP: Jenoptik traut sich für 2021 mehr zu - Aktie beflügelt

JENA - Der Technologiekonzern Jenoptik hat ein Rekordquartal hinter sich: Im zweiten Jahresviertel sprangen Auftragseingang, Umsatz und operativer Gewinn kräftig nach oben. Das Management des ostdeutschen Unternehmen wird daher optimistischer für das Gesamtjahr. Die angehobene Jahresprognose gab am Freitagmorgen auch der Aktie kräftigen Rückenwind.

GESAMT-ROUNDUP 3: Schon mehr als 100 Tote bei Flutkatastrophe - Lage angespannt

MAINZ/KÖLN - Bei der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands wird die Zahl der Opfer immer größer: Bis Freitagnachmittag wurden 103 Tote gezählt - in Rheinland-Pfalz kamen nach offiziellen Angaben mindestens 60 Menschen ums Leben, in Nordrhein-Westfalen waren es 43. Und in beiden Bundesländern wurden noch viele Menschen vermisst. Ihre Zahl war unklar, in Rheinland-Pfalz waren es am Freitagmorgen noch knapp 100 Personen.

ROUNDUP: VW schüttelt Corona wohl endgültig ab - aber Chip-Probleme in China

WOLFSBURG/PEKING - Europas größter Autokonzern Volkswagen hat sich in der ersten Jahreshälfte weiter aus der Pandemie gearbeitet. Ausgerechnet im wichtigen China-Geschäft bremste die Lieferkrise bei Elektronik-Chips die Verkäufe zuletzt jedoch wieder spürbar aus.

ROUNDUP: Carl Zeiss Meditec hebt Jahresprognose - Aktie auf Rekordhoch

JENA - Beim Medizintechnik-Hersteller Carl Zeiss Meditec läuft die Erholung von der Pandemie aktuell in vollen Zügen. Der Thüringer Konzern reihte sich daher vor dem Wochenende in die zunehmende Zahl an Unternehmen ein, die nach einem starken Lauf im vergangenen Quartal ihre Jahresziele anheben. An der Börse beflügelte der aufgehellte Konzernausblick von Carl Zeiss Meditec die Aktie, das Papier stieg auf einen Rekord.