Rackspace Technology optimiert Zeotap-Netzwerkinfrastruktur durch Implementierung von DevOps und Automatisierung interner Prozesse, um die Produktbereitstellung um 40 % zu beschleunigen

SAN ANTONIO, July 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute bekanntgegeben, dass es mit Zeotap, einer führenden Customer Intelligence Platform, zusammengearbeitet hat, um dessen Netzwerkinfrastruktur durch die Implementierung von DevOps und die Automatisierung interner Prozesse zu optimieren. Durch diese Maßnahmen konnte die Produktbereitstellung um 40 % beschleunigt und die Betriebslast um 80 % reduziert werden.



Zeotap, eine Customer Intelligence Platform (CIP), hilft Marken, ihre Kunden besser zu verstehen und Kundenverhalten vorherzusagen. So können Marken die Kundenbindung verbessern und einen Bestand von Erst-, Zweit- und Drittanbieterdaten nutzen, um neue Kunden zu gewinnen und ihre loyale Kundenbasis zu vergrößern. Zeotap arbeitet mit globalen Marken, Agenturen und Verlagen in Europa und in der Region Asien-Pazifik zusammen.