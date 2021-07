Das noch recht junge Börsenunternehmen Uber stieg in 2019 in den Bereich von 47,08 US-Dollar an und schwenkte anschließend in einen Abwärtstrend ein. Den Tiefpunkt markierte der Wert bei 13,71 US-Dollar im März vergangenen Jahres. Ende 2020 gelang es den vorausgegangenen Abwärtstrend dynamisch zu überwinden und auf besagtes Rekordhoch von 64,05 US-Dollar Anfang dieses Jahres zuzulegen. Seitdem konsolidiert der Wert abwärts, bislang ist aber nur eine große Korrekturbewegung in den Bereich von 44,00 US-Dollar zu erkennen. Die Pullbackphase der letzten Wochen könnte als zweite Welle gewertet werden, nun steht offenbar die dritte und finale Korrekturbewegung bei Uber an.

EMA 200 im Fokus

Geht es nachhaltig und per Wochenschlusskurs unter ein Niveau von mindestens 45,72 US-Dollar abwärts, würden neuerliche Abschläge zunächst in den Bereich der Jahrestiefs bei 43,17 US-Dollar drohen, darunter wäre ein Test des EMA 200 bei 42,39 US-Dollar stark anzunehmen. Bereits für diese kurze Wegstrecke könnte das Open End Turbo Short Zertifikat WKN KE9BR7 zum Einsatz kommen und birgt eine Renditechance von 60 Prozent. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird Uber aber in den Bereich von 38,50 US-Dollar korrigieren müssen, um ein harmonisches Kursbild zu implementieren. Die Chance auf einen Rücklauf an die Höchststände aus Anfang dieses Jahres wird der Aktie erst oberhalb von 52,00 US-Dollar eingeräumt.