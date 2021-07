DAX nähert sich 50er-EMA

Dabei nähert sich der DAX erneut dem 50er-EMA im Bereich von 15.500 Punkten. Hier ist der DAX in den Vormonaten immer wieder nach oben abgeprallt. Im Bereich des 50er-EMA könnte sich also eine Long-Chance bieten. Der Aufwärtstrend ist übergeordnet weiterhin intakt, allerdings kommt der DAX seit Monaten nicht am Fibonacci-Fächer im Monatschart weiter. Auch der US-Index S&P 500 ist an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals im Wochenchart angekommen und hier wieder nach unten abgeprallt.

Aktuelle Lage