Im Rahmen einer Pressekonferenz sagte Mibe, dass eine Allianz etwas bringen müsse, das Honda allein nicht zu schaffen in der Lage ist.Gegenwärtig scheint dies eine recht umfangreiche Problematik zu sein. Erst nach 2025 will das Unternehmen seine eigene Elektroplattform e:Architecture präsentieren. Im Jahr 2024 soll das SUV Prologue vorgestellt werden.Doch obgleich Honda gegenwärtig noch nicht im Wettbewerb bei E-Autos mithalten kann, will das Unternehmen bis zum Jahr 2035 in Nordamerika und China einen Absatzanteil von 80 Prozent bei batterieelektrischen Fahrzeugen und solchen mit Brennstoffzellen schaffen.LG Chem will Batteriegeschäft für 4 Mrd. Euro ausbauenEin wesentlicher Faktor für die Verfügbarkeit von E-Autos sind entsprechende Batterien. Etliche Unternehmen haben in den vergangenen Wochen Investitionen in Milliardenhöhe angekündigt, um die erforderlichen Kapazitäten zu schaffen.Die südkoreanische LG Chem hat angekündigt, 6 Bio. Won, entsprechend rund 4,4 Mrd. Euro, in den Ausbau der Batteriesparte bis zum Jahr 2025 zu investieren. Im Rahmen dessen soll unter anderem im südkoreanischen Gumi eine Fabrik für Kathodenmaterial entstehen.LG Chem hat kürzlich bekannt gegeben, in seine verschiedenen Geschäftsfelder 10 Bio. Won investieren zu wollen. Die für die Batteriesparte geplanten 6 Bio. Won stellen somit die größte Einzelsumme dar.Die Regierung in Seoul hat erst vor wenigen Tagen bekannt gegeben, die heimische Industrie mit etlichen Billionen unterstützen zu wollen.Dabei sind die Ziele der Unternehmen durchaus ehrgeizig. LG Chem hat angekündigt, die Produktion von Kathodenmaterial von 40.000 Tonnen im vergangenen Jahr auf 260.000 Tonnen im Jahr 2026 steigern zu wollen.Die US-Regierung investiert massiv in Forschung und Entwicklung von Batterietechnologien, will die Lieferketten für E-Autos in die USA verlegen und damit die Wertschöpfung im Land stärken. Alle drei großen US-Autobauer, Ford, General Motors und Stellantis sind endlich bereit zum Umstieg auf E-Fahrzeuge. Mit Rivian und Tesla stammen sehr aussichtsreiche Unternehmen aus der Branche ebenfalls aus den USA. Nach aktuellem Stand könnten die US-Hersteller wieder ernste Wettbewerber auf dem Weltmarkt werden, nachdem zuletzt von allem General Motors und die alten FCA-Marken kaum noch Chancen hatten.Nano One Materials Corp. (WKN: A14QDY) ist ein Technologieunternehmen, das ein patentiertes Verfahren zur kostengünstigen Herstellung von Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterie-Kathodenmaterialien entwickelt hat. Die so hergestellten Kathoden können in E-Autos, Energiespeichern aber auch in Elektronikgeräten verwendet werden.Dan Blondal und Dr. Stephen Campbell von Nano One Materials Corp. haben sich kürzlich mit Joe Lowry vom Global Lithium Podcast zusammengesetzt, um über die jüngsten Entwicklungen im Unternehmen und auf dem Lithium-Markt zu sprechen. Den Podcast können sie sich unter anderem auf Spotify und Apple Podcast anhören. Mehr Informationen und den Podcast finden Sie auch hier:https://anchor.fm/globallithium/episodes/E70-Nano-One-efvbcuNano One Materials Corp. stellt mit seiner Technologie einzelne Kristallpartikel her, wodurch Risse und Leistungsabfälle, die sonst beim wiederholten Aufladen entstehen, vermieden werden. Da das Kathodenmaterial bei der Produktion von Lithium-Ionen-Batteriezellen das Teuerste ist, ist es im Sinne der Produzenten, diese Kosten zu senken. Im folgenden Video werden die Vorteile des neuen Kathodenmaterials erklärt.Quelle:www.youtube.com/watch?v=j-mnRWJwWT8Nano One Materials Corp. hat sich in den USA, Kanada, China, Japan, Korea und Taiwan insgesamt 16 Patente sichern können, darunter auch ein langlebiger und kobaltfreier Batterierohstoff. Eine Reihe von Autoherstellern hat bereits großes Interesse an den Entwicklungen von Nano One Materials. So hat man im Dezember 2019 über Fortschritte bei der gemeinsamen Entwicklungsarbeit mit der chinesischen Pulead bei der Entwicklung und Optimierung der Produktion von Lithium-Eisen-Phosphat-(LFO)-Kathodenmaterial, berichtet. Pulead ist einer führenden Kathodenhersteller in China und hat dort einen Marktanteil von 15 Prozent. Neben Pulead gehören Volkswagen und die französische Saint Gobain zu den strategischen Partnern von Nano One Materials.Peter Clausi von InvestorIntel hat sich kürzlich mit Dan Blondal, CEO, Director und Gründer von Nano One Materials in einem Interview über die Partnerschaften des Unternehmens und vor allem die Technologie von Nano One unterhalten:Quelle:https://bit.ly/36DP9W7Nano One Materials hat am 22. Februar bekanntgegeben, dass man mit der University of Michigan an der Entwicklung innovativer Feststoffbatterie-Technologie arbeitet. Das proprietäre beschichtete Einkristall-HVS-Kathodenmaterial von Nano One habe bei einem Testprogramm der Uni eine „großartige Performance“ gezeigt. Der Professor Richard Laine, Ph.D., sagte dazu, dass man die Zusammenarbeit weiterentwickeln wolle, um eine praktikable Feststoffbatterie-Konfiguration nachzuweisen. Der Chief Technology Officer von Nano One, Dr. Stephen Campbell, sagte, man erkenne beträchtliches Wachstumspotenzial auf dem Markt für Feststoffbatterien, vor allem durch die Autoindustrie. Die gesamte Mitteilung können Sie hier lesen:https://bit.ly/37AXJVHNano Ones M2CAM(Metall-zu-Kathodenmaterial)-Technologie stößt offenbar auf großes Interesse. Das Unternehmen teilte mit, dass man eine Reihe von Gesprächen mit Bergbaukonzernen führe, die an der Reduktion der CO2-Emissionen interessiert sind. Darüber hinaus kooperiert das Unternehmen mit Erstausrüstern der Autobranche. Nano One Materials hat für M2CAM Patente angemeldet und teilte mit, dass vorläufige Testergebnisse eine um bis zu fünf Prozent höhere Batteriekapazität zeigten als Kathodenmaterialien, wie sie gegenwärtig hergestellt werden. Nano One Materials sieht sein Verfahren als wichtigen Schritt für Autobauer und Bergbauunternehmen in Richtung der Reduktion von Emissionen. Darüber hinaus trägt das Verfahren zur Kostensenkung bei. Dies wiederum dürfte bei Herstellern wie Tesla, Hyundai oder auch LG Chem auf großes Interesse stoßen. Die gesamte Mitteilung von Nano One Materials lesen Sie hier:https://bit.ly/3e1rbbBIn folgendem Video erklärt Nano One, wie die M2CAM-Technologie des Unternehmens funktioniert:Quelle:https://www.youtube.com/watch?v=4i1T6s_NdAQNano One hat am 1. April den erfolgreichen Abschluss einer Kapitalerhöhung gemeldet. Mit der Ausgabe von mehr als 5,4 Mio. Aktien im Rahmen eines Bought-Deals wurden Bruttoeinnahmen von rund 28,9 Mio. CAD generiert. Nano One will damit seine Forschungs- und Entwicklungsarbeit fortsetzen, sowie den Ausbau der Pilotanlage finanzieren. Weiterhin sollen die Geschäftsentwicklung und strategische Initiativen vorangetrieben werden. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:hat am 20. April mitgeteilt, dass man die ersten beiden Phasen der gemeinsamen Entwicklung mit einem asiatischen Partner erfolgreich abgeschlossen habe. Die Kooperation mit dem Hersteller von Kathodenmaterial hatte Nano One am 10. August 2020 verkündet. In den ersten beiden Phasen haben sich die Partner auf Lithium-Nickel-Mangan-Oxid-Kathodenmaterialien konzentriert. Im Rahmen der weiteren Kooperation wird eine mögliche Hochskalierung, eine wirtschaftliche Analyse und eine Bewertung durch Dritte, sowie die vorläufige Planung der Kommerzialisierung geprüft.Nano One forciert die Arbeit der Entwicklung neuer Batteriekathoden, um die Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit von Batteriezellen weiter zu verbessern. Am 6. Mai wurde bekannt gegeben, dass man einen Vertrag mit dem Niob-Produzenten CBMM zur gemeinsamen Entwicklung einer Beschichtung für Li-Ionen-Batterienkathoden unterzeichnet habe. Der brasilianische Konzern CBMM ist weltweit führend bei der Produktion von Vermarktung von Niob-Erzeugnissen und Technologien.Niob gilt als eines der widerstandsfähigsten Metalle und wird unter anderem bei Pipelines, in der Raumfahrt und in rostfreiem Stahl verwendet. Im Rahmen der Kooperation soll Nano Ones patentierter „One-Pot“ Prozess für nickelreiches Kathodenmaterial mit einer Niob-Beschichtung optimiert werden. Laut Nano Ones Technik-Chef Dr. Stephen Campbell zielt die Entwicklung auf anspruchsvolle Anwendungen wie Elektrofahrzeuge ab. Nano Ones CEO Dan Blondal sagte, dass die Kooperation mit CBMM eine größere Differenzierung erlaube und einen strategischen Wert für die nachgeschalteten Partner schaffen werde. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3vOyGIaNano One sieht ein wachsendes globales Interesse für LNMO-Kathoden, unter anderem durch das große Potential in Lithium-Ionen-Batterien der nächsten Generation, die vor allem in Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommen. Hinzu kommt die technische Überlegenheit der Technologien, da diese dieselbe Energie und Leistung liefern, dabei aber kostengünstiger ist. Darüber hinaus sorgen die LNMO-Materialien für eine um 25 Prozent höhere Betriebsspannung, wodurch der Bedarf an Zellen reduziert wird. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3n4aKO2Nano One meldete am 3. Juni, dass man mit Johnson Matthey eine Entwicklungsvereinbarung unterzeichnet hat, unter der die beiden Unternehmen die nächste Generation von Johnson Matthey nickelreichen Kathodenmaterialien entwickeln wollen. Dabei soll Nano Ones One-Pot-Verfahren zum Einsatz kommen. Johnson Matthey ist in der Forschung und Entwicklung fortschrittlicher Technologien, unter anderem bei Batteriematerialien, sehr erfahren. Gegenwärtig errichtet das Unternehmen eine Produktionsstätte in Polen, wo anfänglich 10.000 Tonnen der neuen eLNO Kathodenmaterialien produziert werden sollen. In Finnland soll eine zweite europäische Produktionsstätte entstehen, wo rund 30.000 Tonnen der neuen Kathodenmaterialien entstehen sollen.Für Nano One bedeutet die Kooperation mit Johnson Matthey den wichtigen Schritt nach Europa, nachdem man bislang vor allem mit asiatischen Partnern im Bereich Kathoden kooperierte. Zudem sieht Nano One in Johnson Matthey einen Partner, der ähnliche Werte hinsichtlich Nachhaltigkeit und der Reduktion der Umweltbelastung anstrebt. Die gesamte Mitteilung vom 3. Juni finden Sie hier:https://bit.ly/3ifjpgmNano One teilte am 7. Juni mit, dass die Aktien des Unternehmens ab dem 8. Juni an der Toronto Stock Exchange gehandelt werden. Die dafür erforderliche Genehmigung der TSX hat das Unternehmen erhalten. Der Handel findet unter dem Kürzel „NANO“ statt. Erstmals hatte das Unternehmen am 27. Mai mitgeteilt, dass man künftig an die TSX aufsteigen werde. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3ioWsHiNano One Materials hat am 17. Juni mitgeteilt, dass dem Unternehmen drei neue Patente erteilt wurden. Diese würden Schutz des One-Pot-Verfahrens und der LNMO-Kathodenmaterialien erhöhen, so das Unternehmen.In Kanada liegt für die Patentanmeldung 3.023.602 ein Zulassungsbescheid vor. Das Patent verbessert den Schutz bestimmter Komponenten im One-Pot-Verfahren. In China wurde das Patent 2017100669194 erteilt. Ähnliche Patente wurden dem Unternehmen in den USA, Kanada, Taiwan, Japan und Korea erteilt, welche den Schutz für ein Pulver, das ebenfalls im Zusammenhang mit dem One-Pot-Verfahren steht, verbessern soll.In den USA wurde das Patent 11.018.331 erteilt, welches zusammen mit einem in Taiwan erteilten Patent eine neue Methode zur Stabilisierung von Phosphat in Li-Ionen Batteriekathoden umfasst. Laut Nano One stellt dies eine kostengünstige Verbesserung der Haltbarkeit von LNMO-Kathodenmaterial dar. Dabei liefert LNMO dieselbe Energie und Leistung wie andere Hochleistungskathoden, ist aber kobaltfrei und nickelarm. Weiterhin weist LNMO eine um 25 Prozent höhe Betriebsspannung auf, weshalb es möglich ist, weniger Zellen einzusetzen und gleichzeitig Leistung und Effizienz zu verbessern. Die gesamte Mitteilung von Nane One Materials lesen Sie hier:https://bit.ly/3wDohAeNano One Materials Corp. (WKN: A14QDY) bietet in einer Phase des Wandels eine Technologie, die diesen Wandel beschleunigen dürfte. Das Unternehmen bewegt sich einem Markt, der in fünf Jahren ein Volumen von 23 Mrd. USD erreichen könnte. Gleichzeitig liegt die Bewertung von Nano One Materials aber nur bei rund 480 Mio. CAD. Am 6. Mai 2020 meldete das Unternehmen zudem, dass man eine nicht rückzahlbare Förderung in Höhe von 3 Mio. 