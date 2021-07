Anlegerverlag Powercell kommt heute unter die Räder! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 16.07.2021, 16:32 | 38 | 0 | 0 16.07.2021, 16:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Powercell-Anteilseigner werden heute regelrecht ins Tal der Tränen gestürzt. So rauscht der Kurs rund zwei Prozent in den Keller. 18,45X kostet damit nur noch 18,45 EUR. Beginnt jetzt das große Zittern der Bullen oder können sie morgen schon zurückschlagen? Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Powercell-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können. Dieser Rücksetzer trübt die Perspektiven für die nächsten Tage. Da Powercell mit hoher Geschwindigkeit auf eine wichtige Unterstützung zu rauscht. Derzeit reicht ein Rutsch von rund eins Prozent, um auf neue 4-Wochen-Tiefs zu fallen. Bisher liegt dieser untere Wendepunkt bei 18,25 EUR. Die Konstellation ist also hochbrisant. Fallen-Angels-Jäger könnten den Rücksetzer zum Kauf nutzen. Immerhin gibt es heute getreu dem Motto „Geiz ist geil“ einen gehörigen Rabatt. Wer ohnehin eher skeptisch ist, für den ist der heutige Tag eine weitere Bestätigung. Fazit: Wie es bei Powercell weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer