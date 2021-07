Gran Colombia gibt Produktion für das zweite Quartal 2021 und Webcast bekannt; stellt Einzelheiten der bevorstehenden Rückzahlung ihrer Goldanleihen bereit; erklärt monatliche Dividende zur Auszahlung am 16. August 2021

TORONTO, KANADA, Donnerstag, 15. Juli 2021 - Gran Colombia Gold Corp. (TSX: GCM; OTCQX: TPRFF – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gran-colombia-gold-corp / ) gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Juni 2021 in seinem Betrieb in Segovia insgesamt 16.789 Unzen Gold produziert hat, was die Gesamtgoldproduktion für das zweite Quartal 2021 auf 52.198 Unzen erhöht, verglichen mit 44.377 Unzen aus Segovia im zweiten Quartal 2020. Das Unternehmen produzierte in Segovia im zweiten Quartal 2021 auch 54.573 Unzen Silber, gegenüber 41.342 Unzen Silber im zweiten Quartal des Vorjahres. Im ersten Halbjahr 2021 belief sich die Gold- und Silberproduktion in Segovia auf insgesamt 101.256 Unzen bzw. 111.888 Unzen, gegenüber 94.723 Unzen Gold und 87.260 Unzen Silber im ersten Halbjahr 2020.

Lombardo Paredes, Chief Executive Officer von Gran Colombia, kommentierte die jüngsten Ergebnisse des Unternehmens wie folgt: „Wir haben im zweiten Quartal 2021 weiter an Dynamik gewonnen. Mit unserer projizierten 12-Monats-Gesamtgoldproduktion von Segovia am Ende des zweiten Quartals in Höhe von 202.895 Unzen, ein Plus von 3 % gegenüber 2020, bleiben wir auf dem richtigen Weg, unsere Produktionsprognose für Segovia für das Gesamtjahr von 200.000 bis 220.000 Unzen zu erreichen. Der Ausbau von Maria Dama auf eine Kapazität von 2.000 Tonnen pro Tag (tpd) schreitet gut voran und die Inbetriebnahme der neuen Polymetallanlage in Segovia wird im dritten Quartal beginnen. Unser Bargeldverbrauch ist in der Regel im zweiten Quartal jedes Jahres höher, da wir die erforderlichen Zahlungen der Einkommensteuerraten in Kolumbien abschließen. Im Mai 2021 haben wir außerdem 10,4 Millionen Dollar in bar verwendet, um eine vorzeitige optionale Rückzahlung unserer Goldanleihen vorzeitig abzuschließen. Ende Juni 2021 verfügten wir über einen Barbestand von rund 57 Millionen USD, und die Kapitalbeträge unserer ausstehenden Goldanleihen und Wandelschuldverschreibungen wurden auf 19,75 Millionen USD bzw. 18 Millionen CAD reduziert. Wir freuen uns sehr über unsere Fortschritte im ersten Halbjahr 2021, einschließlich des erfolgreichen Abschlusses unserer Akquisition des Projekts Toroparu in Guyana und der kürzlich bekannt gegebenen hochgradigen Bohrergebnisse aus unseren laufenden Explorationsprogrammen in Segovia.“