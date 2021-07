JEFFERIES stuft Puma SE auf 'Buy'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Puma SE nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Resultate hätten die Erwartungen klar übertroffen und bestätigten die gestiegene Nachfrage der Branche auf den westlichen Märkten sowie den nachlassenden Druck im chinesischen Geschäft, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die nun optimistischeren Jahresziele des Sportartikelherstellers bewegten sich in Richtung der bereits vorher vorhandenen Konsensschätzungen./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2021 / 09:40 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2021 / 09:40 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.