ADX Energy Limited: Geschäftsmodell Speicherprojekt Grüner Wasserstoff im Wiener Becken -Strategische & ergänzende Geschäftsausweitung auf Technologien zur Erzeugung grüner Energie & Dekarbonisierung

ADX Energy Ltd (ASX-Code: ADX) stellt die beigefügte Präsentation bereit, in der das Geschäftsmodell für die Speicherung von grünem Wasserstoff in den zu 100 % ADX-eigenen produzierenden Feldern Gaiselberg und Zistersdorf im Wiener Becken (Österreich) (ADX-Felder) umrissen wird. ADX und Horváth führen eine Vormachbarkeitsstudie für die Speicherung von grünem Wasserstoff in den ADX-Feldern durch und haben Gespräche mit strategischen Partnern für die Erzeugung erneuerbarer Energien aufgenommen, die in unmittelbarer Nähe der ADX-Felder bestens positioniert sind. ADX beabsichtigt, ein Pilotprojekt mit einem 1-MW-Elektrolyseur zur Erzeugung, Speicherung und zum Verkauf von grünem Wasserstoff in das lokale Gasnetz zu beginnen.





Wichtige Punkte: