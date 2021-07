Seite 2 ► Seite 1 von 3

München/Pforzheim (ots) - Die Intersolar, die weltweite Leitmesse für dieSolarwirtschaft, engagiert sich seit drei Jahrzehnten für eine zukunftsfähigeEnergieversorgung und feiert in diesem Jahr ihr 30. Jubiläum. Gestartet alslokale Ausstellung "Solar '91" hat sich die Intersolar zur wichtigstenBranchenplattform der Solarwirtschaft entwickelt. Die Fachmesse bringt dieVordenker und Innovatoren der Solarbranche zusammen und ist seit 2018 Teil derInnovationspattform The smarter E Europe. In diesem Jahr findet die Fachmessepandemiebedingt in einem kompakten Format als Intersolar Europe Restart 2021 vom6. bis 8. Oktober 2021 auf der Messe München statt.Die Solar Promotion GmbH, ihre Tochtergesellschaften Solar PromotionInternational GmbH und Conexio-PSE GmbH sowie die Freiburg Wirtschaft Touristikund Messe GmbH & Co. KG (FWTM) veranstalten weltweit Messen und Konferenzen fürdie neue Energiewelt - sowohl für die Bereiche erneuerbare Energien,Energiespeicher, energieeffiziente Gebäude und Quartiere, Ladeinfrastruktur undElektromobilität. Die Veranstalter öffnen Märkte, fördern den Wissensaustauschund bieten eine globale Bühne für Innovationen. Ihre Vision: eine erneuerbare,dezentrale, digitale und rund um die Uhr verfügbare Energieversorgung. Ihrezentrale Plattform: The smarter E, deren Keimzelle und integraler Bestandteildie Intersolar ist.Von der lokalen Ausstellung zum Impulsgeber der BrancheIhren Anfang nahm die Intersolar Europe vor 30 Jahren in Pforzheim. "Als Studenthaben meine Mitstreiter und ich die Ausstellung 'Solar´91' organisiert. Schondamals trieb uns die Vision einer solaren Zukunft und einer umweltfreundlicherenEnergieversorgung an", sagt Markus Elsässer, Geschäftsführer der Solar PromotionGmbH. Fünf Solarfirmen präsentierten 1991 ihre Produkte. Elsässer: "AlsInitiator der Veranstaltung war mir klar: Für eine zukunftsfähigeEnergieversorgung muss die Solarenergie an Bedeutung gewinnen. Dieses Ziel habenwir seither unbeirrt und erfolgreich verfolgt und mit der Intersolar eineinternationale Bühne für die Solarbranche entwickelt." Von Anfang an setzte sichdie Solar Promotion GmbH mit Verbänden, Forschungsinstituten und weiterenPartnern dafür ein, dass die Vision einer solaren Zukunft Wirklichkeit wird. Sieengagierte sich für die kostendeckende Vergütung von Solarstrom, für das100.000-Dächer-Programm (1999 bis 2003) und das Erneuerbare-Energien-Gesetz(EEG, ab 2000). Die Kooperationen und das Engagement legten Grundsteine für die