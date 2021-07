BioNTech-Aktionäre dürften heute vor Freude durch die Decke gehen. Denn der Kurs springt satte rund fünf Prozent in die Gewinnzone. Damit verteuert sich das Papier auf nun 193,75 EUR. Wurden die Bären dadurch dauerhaft in die Flucht geschlagen?

Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund zwei Prozent. Der Hochpunkt liegt bei 198,50 EUR. Wir können uns also auf einen packenden Zweikampf zwischen Bullen und Bären einstellen.

Skeptiker können die gestiegenen Notierungen zum tollen Baisse-Einstieg nutzen. Leerverkäufer oder Trader, die mit Puts spekulieren, können durch den Kursanstieg nämlich einen ordentlich Rabatt realisieren. Anleger, welche die Aktie bereits im Depot haben, sehen sich durch den Anstieg bestätigt.

Fazit: Sind das bei BioNTech jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.