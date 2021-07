Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der DAX nach einem freundlichen Start schließlich doch deutliche Verluste verbucht. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.540,31 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1805 US-Dollar (-0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8471 Euro zu haben. Europaweit waren auch Öl- und Gas sowie Bankentitel schwach. Der Ölpreis ließ nach: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 73,32 US-Dollar, das waren 15 Cent oder 0,20 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.