Osisko Metals gibt Wiederaufnahme der Bohrarbeiten auf Pine Point bekannt

(Montreal - 14. Juli 2021) Osisko Metals Incorporated (das „Unternehmen“ oder „Osisko Metals“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-metals-i ... ) (TSX- V: OM; OTCQX: OMZNF; FRANKFURT: 0B51) gibt den Beginn eines 13.000 Bohrmeter umfassenden Sommer-Herbst-Bohrprogramms auf ihrem Projekt Pine Point im Nordwesten der USA bekannt. Dieses Bohrprogramm wird hauptsächlich die Fortsetzung der Infill-Bohrungen umfassen, um die Umwandlung der aktuellen vermuteten Mineralressourcen in die Kategorie angedeutet zu unterstützen.

Eine Reihe dieser Bohrungen wird mehrere Zwecke erfüllen und die hydrogeologische Charakterisierung des Wasserflusses im Dolomit-Wirtsgestein in Gebieten beinhalten, die zuvor nicht im Projektgebiet untersucht wurden.

Zusätzlich zu den Bohrungen wird seit Juni eine erneute Protokollierung und erneute Untersuchung der historischen Cominco-Bohrkerne durchgeführt.

Zielesetzungen:

- Dort wo im Sommer ein Zugang möglich ist, werden die Bohrungen in einem Abstand von etwa 30 m innerhalb der auf den Tage- und Untertagebau begrenzten vermuteten Mineralressourcen, wie in der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung 2020 (PEA 2020) definiert, fortgesetzt. Dieser Abstand wird die Kriterien für die Umwandlung der vermuteten Mineralressourcen in die Kategorie angedeutet erfüllen;

- Weitere Charakterisierung der Fließeigenschaften des Grundwassers im östlichen Teil des Pine Point Camps. Diese Informationen werden in Kombination mit den zuvor abgeschlossenen Tests (siehe Pressemitteilung vom 2. Juni 2021) und der Neubewertung der erheblichen Entwässerungskosten in der PEA 2020 eine umfassende hydrogeologische Grundlage bieten.

Jeff Hussey, President & COO, kommentierte: „Die aktualisierte PEA, die für das erste Quartal 2022 geplant ist, wird einen weiteren großen Fortschritt für das Projekt Pine Point darstellen. Das neue hydrogeologische Modell wird die reduzierten CAPEX und OPEX untermauern, während die aktualisierte Mineralressource voraussichtlich eine stärkere Grundlage für die Projektplanung bietet. Pine Point wird eines der fortschrittlichsten Zinkentwicklungsprojekte weltweit sein und sich als potenzieller Anbieter von ultrareinem Zinkkonzentrat hervorheben. Da der Bedarf an nachhaltiger Infrastruktur durch staatlich unterstützte, post-pandemische Anschubfinanzierungen steigt, wird erwartet, dass die Nachfrage nach Zink steigen wird, was den Druck auf die sinkende globale Zinkproduktion erhöht.“