CFD Broker Vergleich 07/2021 - Die Besten CFD im Test

STOCKHOLM, July 16, 2021 /PRNewswire/ -- Im Jahre 2020 ist die Anzahl der Konten im CFD (contract for difference) Trading um 32% auf knapp 261.000 Stück gewachsen. Gleichermaßen haben sich laut einer Studie des CFD Verbandes die Anzahl der Transaktionen, sowie das gehandelte Volumen im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht. Eine Schlüsselrolle für die Entwicklung des CFD-Marktes in Deutschland spielte dabei die Corona-Pandemie.

In diesem Artikel bieten wir Ihnen einen CFD Vergleich. Außerdem beschäftigen wir uns mit der Frage des von CFD Trends in Deutschland und Entwicklung des CFD Marktes in Deutschland. Fangen wir aber von vorne an: Was ist CFD Handel?