Compleo verhandelt Übernahme der innogy eMobility Solutions GmbH mit E.ON / Exklusive Verhandlungen über den Kauf des europäischen E-Mobility-Geschäfts der ehemaligen innogy SE aufgenommen

Dortmund (ots) - Die Compleo Charging Solutions AG ("Compleo"), ein führenderAnbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, hat mit der E.ON SE eineAbsichtserklärung (Term Sheet) über den Erwerb von 100 Prozent der Anteile ander innogy eMobility Solutions GmbH geschlossen. Der Gegenstand der Vereinbarungumfasst die europäischen Aktivitäten des Technologieanbieters innogy eMobilitySolutions GmbH, die einen Umsatz im ersten Halbjahr 2021 in Höhe von rund EUR 20Millionen erwirtschaftet hat. Von der Vereinbarung ausgeschlossen sind sowohldas bei der E.ON SE verbleibende Ladebetreiber- und Ladelösungsgeschäft und dieUS-Aktivitäten der innogy eMobility Solutions GmbH. Im Rahmen der vereinbartenExklusivität prüft Compleo zurzeit, ob eine solche Investition für die Aktionäreder Compleo vorteilhaft ist.Die innogy eMobility Solutions GmbH war im Zuge der innogy-Übernahme an E.ONübergegangen und entwickelt und produziert eigene Hard- und Software für dasLaden von Elektrofahrzeugen. Der Ansatz der Eigenentwicklung und -produktionunterscheidet sich deutlich von der Strategie des E.ON-Konzerns im BereichElektromobilität, die sich stark auf integrierte Kundenlösungen fokussiert.Beide Parteien streben einen etwaigen Vertragsabschluss (Signing) auf Basiseiner ausführlichen Due Diligence während des dritten Quartals 2021 und einenVollzug (Closing) der Transaktion während des vierten Quartals 2021 an. Derzugrunde liegende Enterprise Value beläuft sich im mittleren, zweistelligenMillionen-Euro-Betrag. Die Zahlung des Kaufpreises würde sowohl in eigenenCompleo-Aktien als auch durch Bar-Komponenten stattfinden. Ob und gegebenenfallszu welchen Konditionen der Abschluss eines Kaufvertrags bezüglich deseuropäischen Geschäfts der innogy eMobility Solutions GmbH zwischen der E.ON SEund Compleo zustande kommt, wird von dem weiteren Verlauf der Verhandlungenabhängen."Wir sehen der Perspektive, mit einer sehr erfahrenen und langjährigenMarktgröße wie der innogy eMobility Solutions GmbH gemeinsam zu wachsen mitZuversicht entgegen", sagt Georg Griesemann, Co-CEO der Compleo ChargingSolutions AG. "Wir schätzen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter desUnternehmens als ausgewiesene Experten im technologischen Bereich sowie imeuropäischen E-Mobility-Markt." Compleo beabsichtigt neben der Belegschaftebenfalls sämtliche Kundenbeziehungen der innogy eMobility Solutions GmbH zuübernehmen. Nach dem Kauf der wallbe GmbH im Frühjahr dient die Verbindung miteinem weiteren starken Player wie der innogy eMobility Solutions GmbH dem Ziel,Compleo zum deutschen E-Mobilitäts-Champion in Europa auszubauen. "Mit unseremorganischen und anorganischen Wachstum investieren wir in unsere Zukunft alsdeutscher Antreiber für Elektromobilität in Europa und optimieren unsereinternationale Marktposition", so Griesemann weiter.Pressekontakt:Compleo Charging Solutions AGRalf MaushakeLeiter Marketing & KommunikationE-Mail: mailto:r.maushake@compleo-cs.deTelefon: +49 231 534 923 865Compleo Charging Solutions AGSebastian Grabert, CFALeiter Investor RelationsE-Mail: mailto:ir@comepleo-cs.deTelefon: +49 231 534 923 874innogy eMobility Solutions GmbHMichael PeukertHead of Marketing & CommunicationsE-Mail: mailto:michael.peukert@innogy.comTelefon: +49 162 2930481