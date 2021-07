MorphoSys beschließt Kapitalerhöhung in Höhe von 100 Mio. US$, für den Kauf von 1.337.552 Aktien durch Royalty Pharma

Die MorphoSys AG (FSE: MOR; NASDAQ: MOR) ("MorphoSys") gab heute bekannt, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen hat, das Grundkapital der MorphoSys AG durch die Ausgabe von 1.337.552 neuen Stammaktien aus dem Genehmigten Kapital 2021-II zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung erfolgt unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre, um den Kauf von 1.337.552 neuen Stammaktien durch Royalty Pharma Investments 2019 ICAV, eine Tochtergesellschaft von Royalty Pharma plc (NASDAQ: RPRX) ("Royalty Pharma"), zu ermöglichen. Die neuen Stammaktien repräsentieren 3,9 % des eingetragenen Grundkapitals von MorphoSys nach der Kapitalerhöhung.

"Wir freuen uns, dass Royalty Pharma sich im Rahmen der langfristigen strategischen Finanzpartnerschaft, die beide Unternehmen in diesem Jahr eingegangen sind, an MorphoSys beteiligt", sagte Sung Lee, Finanzvorstand von MorphoSys.

Der Aktienkauf von Royalty Pharma in Höhe von insgesamt 100 Mio. US$ ist Teil der Finanzierungsvereinbarung mit MorphoSys für die nun abgeschlossene Übernahme von Constellation Pharmaceuticals; die Vereinbarung ist mit dem Abschluss des Zusammenschlusses am 15. Juli 2021 wirksam geworden. Royalty Pharma hat die 1.337.552 neuen Stammaktien zu einem Preis von 63,35 € pro Aktie erworben, dem volumengewichteten Durchschnittskurs der MorphoSys-Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) für die fünf Handelstage vor der Verschmelzung, was einem Aufschlag von 12,1 % auf den heutigen Schlusskurs an der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) entspricht. Die neuen MorphoSys-Aktien werden an der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Royalty Pharma hat sich, vorbehaltlich begrenzter Ausnahmen, verpflichtet, für einen Zeitraum von zwölf Monaten keine der neuen Stammaktien zu verkaufen oder anderweitig zu übertragen.