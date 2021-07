Neue TAAT-Anlagen in Las Vegas werden im August in Betrieb genommen, da Vorbereitungsarbeiten plangemäß fortgesetzt werden

Las Vegas und Vancouver, 16. Juli 2021 - TAAT Global Alternatives Inc. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FRANKFURT: 2TP) (das „Unternehmen“ oder „TAAT“) freut sich, aktuelle Informationen zu seinen neuen Anlagen in Las Vegas, Nevada, bereitzustellen. In einer Pressemitteilung vom 30. April 2021 gab TAAT bekannt, dass es einen Mietvertrag für neue Anlagen zur Erweiterung der Produktions- und Lagerkapazitäten des Unternehmens abgeschlossen hat. In Kombination mit der bestehenden Anlage des Unternehmens in der West Post Road 4730 (8.000 Quadratfuß / 743 Quadratmeter) werden die neuen Anlagen die Gesamtbetriebsfläche des Unternehmens deutlich erhöhen und die Schaffung neuer interner Abteilungen für Zwecke wie die Produktion digitaler Inhalte und das Veranstaltungsmanagement ermöglichen. Um die Inspektionsarbeitsabläufe und Laboraufbauten des Unternehmens aufrechtzuerhalten, bleibt die TAAT-Abteilung für Qualitätssicherung im Büro der West Post Road.

Angesichts der neuen inländischen Markteinführung von TAAT und der laufenden Erfüllung des ersten internationalen Auftrags des Unternehmens an einen Vertriebshändler im Vereinigten Königreich ist diese Erweiterung der Anlage ein proaktives Bemühen, sicherzustellen, dass das Unternehmen über ausreichende Kapazitäten verfügt, um die vorhersehbare Nachfrage zu decken. In nur neun Monaten seit der Markteinführung wurde TAAT in über 300 US-Einzelhandelsgeschäften platziert, und Stangen von TAAT wurden über E-Commerce-Verkäufe an Raucher ab 21 Jahren in insgesamt 37 Bundesstaaten versandt. Obwohl die bestehende Anlage ausreichend Basismaterial für ca. 680.000 Stangen zu je 10 Packungen TAAT pro Jahr produzieren kann, ist das Unternehmen der Ansicht, dass es mit Blick auf die Zukunft klug sei, diese Produktionsbandbreite zu erhöhen, da Produkteinführungen in neuen Märkten stattfinden.

Seit der ersten Ankündigung dieser Erweiterung gehören zu den Meilensteinen und wesentlichen Ereignissen in Vorbereitung auf den Beginn des Betriebs in den neuen Einrichtungen:

Alle Verarbeitungsgeräte wurden erfolgreich in eine neue Fertigungsanlage verlegt

Ab Mitte Juli 2021 wurden alle Maschinen für die Verarbeitung von Beyond Tobacco (z. B. Mischer, Zerkleinerer, Förderbänder) in die neue Produktionsstätte verlegt. In den kommenden Wochen werden zusätzliche Maschinen (einschließlich bestehender „Finishing“-Anlagen sowie neuer Maschinen von ausländischen Anbietern) ebenfalls nach einem Zeitplan ab- bzw. antransportiert, nach dem die neue Produktionsstätte im August 2021 in Betrieb gehen wird.

Verbesserter Lagerplatz für Beyond Tobacco-Basismaterial

In der neuen Lagerhalle des Unternehmens wird es nach Fertigstellung möglich sein, ca. 400.000 lb/181.400 kg des Beyond Tobacco-Basismaterials zu lagern (im Vergleich zu ca. 150.000 lb/68.000 kg im aktuellen Werk), während es auf den Versand an einen Vertragspartner für die Zigarettenherstellung wartet. Zusätzlich zu der standardmäßigen Klimaregelung verfügt dieser Lagerraum über eine Funktion zur Feuchtigkeitsregulierung, mit der das Basismaterial frisch gehalten und somit die Haltbarkeit verlängert werden kann.

Station für die Auftragserfüllung erhält mehr als dreifache Größe

Um die Erfüllung von E-Commerce-Bestellungen direkt an den Verbraucher sowie von Großhandelsaufträgen fertiger TAAT-Produkte zu erleichtern, wird die entsprechende Station im neuen Lager des Unternehmens um mehr als 200 % größer sein als die derzeitige Größe in der West Post Road. Die neue Auftragsabwicklungsstation wird zudem über vier Ladetüren auf „Dockhöhe“ verfügen, was die Abhol- und Abgabezeiten für Logistikdienstleister reduzieren kann. Das Unternehmen evaluiert außerdem Technologien und Lösungen, die die interne Auftragsabwicklung mit dieser zusätzlichen Grundfläche weiter optimieren könnten.

Die Eingangstüren zu den neuen Einrichtungen des Unternehmens tragen nun Markenlogos mit dem TAAT-Logo sowie dem „Beyond Nicotine“-Slogan, den das Unternehmen vor Kurzem zur Unterstützung der bevorstehenden Anti-Nikotin-Vorschriften der US-Regierung Biden verwendete.

Leser, die Nachrichtenportale nutzen, können die obenstehenden Medien möglicherweise nicht abrufen. Bitte besuchen Sie SEDAR oder die Rubrik Investor Relations auf der Website des Unternehmens; dort können Sie eine Version dieser Pressemitteilung mit allen eingebundenen Medien abrufen.

Setti Coscarella, Chief Executive Officer von TAAT, sagte: „Die Erweiterung und Modernisierung der Betriebseinrichtungen des Unternehmens nach knapp drei Kalenderquartalen des Verkaufs von TAAT im Einzelhandel ist meiner Meinung nach ein hervorragender Indikator für unsere Fortschritte. Zu dieser Zeit im letzten Jahr war ich noch bei Philip Morris International und TAAT bot Rauchern über 21 Jahren in Nevada und Kalifornien noch immer ‚Test‘-Versionen des Produkts an. Jetzt, da wir Tabakgroßhändler in mehreren Märkten haben, die TAAT an mehr als 300 Einzelhandelsgeschäfte vertreiben sowie eine E-Commerce-Pipeline mit Kunden in 37 US-Bundesstaaten haben, glaube ich, dass es sich von selbst versteht, dass wir nicht weiter aus derselben Anlage heraus operieren können, wenn wir weiterhin unser Geschäft skalieren wollen. Bisher sieht alles vielversprechend aus, und wir freuen uns, diese Expansion im August offiziell zu machen und uns so den Raum zu geben, um als aufstrebender Akteur in der Tabakindustrie wachsen zu können.“

Über TAAT Global Alternatives Inc.

Das Unternehmen hat TAAT, eine tabak- und nikotinfreie Alternative zu herkömmlichen Zigaretten, entwickelt. TAAT wird in den Sorten „Original“, „Smooth“ und „Menthol“ angeboten. Das Basismaterial von TAAT ist Beyond Tobacco, eine eigens entwickelte Mischung, die einer zum Patent angemeldeten Veredelungstechnik unterzogen wird, mit der ein tabakähnliches Aroma und ein tabakähnlicher Geruch erzeugt wird. Unter der Leitung von Führungskräften, die bei „Big Tobacco“-Firmen tätig waren, wird TAAT im vierten Quartal 2020 in den Vereinigten Staaten eingeführt. Damit verfolgt das Unternehmen seine Positionierung auf dem 814 Milliarden US-Dollar1 schweren weltweiten Tabakmarkt.

Nähere Informationen erhalten Sie unter http://taatusa.com.

Quellennachweis

1 British American Tobacco - The Global Market

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie „plant“, „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „schätzt“, „beabsichtigt“, „nimmt an“ oder „nimmt nicht an“ oder „glaubt“ oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden, oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden „können“, „könnten“, „würden“, oder „werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten neben den folgenden Aussagen auch Aussagen zur erwarteten Performance von TAAT in der Tabakbranche: den erfolgreichen Aufbau, Inbetriebnahme und Betrieb der neuen Anlagen des Unternehmens und die möglichen Auswirkungen hiervon auf die Leistung des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in solche Informationen gesetzt werden. Es kann nicht versichert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören (i) ungünstige Marktbedingungen; (ii) Veränderungen des Wachstums und der Größe der Tabak- und CBD-Märkte; und (iii) andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen ist in einem sich rasch entwickelnden Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf: weder ist es der Unternehmensleitung möglich alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, einschätzen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden weder von Health Canada noch von der U.S. Food and Drug Administration überprüft. Da jeder Mensch anders ist, werden die positiven Auswirkungen, die sich aus der Einnahme der Produkte des Unternehmens ergeben, wenn überhaupt, von Person zu Person unterschiedlich sein. Bezüglich der Auswirkungen der Produkte des Unternehmens auf die Gesundheit und das Wohlbefinden einer Person können keine Ansprüche oder Garantien geltend gemacht werden. Die Produkte des Unternehmens sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern.

Diese Pressemitteilung kann markenrechtlich geschützte Namen von Drittunternehmen (oder ihre jeweiligen Angebote mit markenrechtlich geschützten Namen) enthalten, die sich typischerweise auf (i) Beziehungen des Unternehmens mit solchen Drittunternehmen beziehen, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, und/oder (ii) Kunden-/Lieferanten-/Service-Provider-Parteien, deren Beziehung zum Unternehmen in dieser Pressemitteilung erwähnt wird/werden. Alle Rechte an solchen Marken sind den jeweiligen Eigentümern oder Lizenznehmern vorbehalten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

