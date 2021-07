Valuence Group führt hochgestuften Abodienst für Marktpreistafel ein

​ Valuence Japan Inc. (Tokyo; Susumu Muguruma, stellvertretender Director und President), ein Mitglied der Valuence Group (TOKYO:9270), gab am 1. Juli die Herausgabe der offiziellen Version seiner abonnierbaren Marktpreistafel für die höchsten Handelsgebote bekannt. Die offizielle Version des Dienstes wurde hochgestuft und hat nun neue, nützliche Funktionen. Bei Star Buyers Auction handelt es sich um einen Auktionsdienst für Luxus-Markenwaren, der von Valuence Japan betrieben wird.

Valuence Group Introduces Upgraded Market Price Chart Subscription Service (Graphic: Business Wire)

Neue Funktionen und Upgrades richten sich nach den eingegangenen Informationen der Partner

Die von Valuence Japan bediente Star Buyers Auction ist ein bereits genutzter B2B-Auktionskanal für Luxus-Markenwaren und der Hauptverkaufskanal der Valuence Group. Seit der Markteinführung von Star Buyers Auction ist der Dienst fortgesetzt gewachsen und bietet weitere, neue Kategorien und Dienste, einschließlich weltweiter Online-Auktionen. Im Februar 2021 führte Valuence Japan die Betaversion eines Abonnementdienstes für Marktpreistafeln ein, den Partner weltweit nutzen können. Dieser Dienst zeigt die weltweiten Marktpreise (der aktuell höchsten Handelsgebote) für eine Reihe von Gütern. Das Unternehmen erhielt von seinen Partnern hinsichtlich Geboten und Konsignationsgütern ein vielseitiges, wertvolles Feedback und lockte gleichzeitig eine zunehmende Anzahl von Abonnenten.

Valuence Japan fügte dem Abodienst der Star Buyers Auction Marktpreistafel neue Funktionen hinzu, die auch das Partner-Feedback umfassen. Das Unternehmen gab die offiziell hochgestufte Version des Dienstes am 1. Juli frei. Zur selben Zeit setzt das Unternehmen auch seine Aktivitäten fort, den Dienst auf der Basis der erhaltenen Rückmeldungen hochzustufen, sodass daraus ein weltweit wiederverwendbarer Plattformdienst entstehen soll, der einen unabdingbaren Teil der Kauf- und Verkaufsmärkte darstellt.

Offizielle Version und Upgrades

Die offizielle Version des Marktpreistafel-Dienstes ermöglicht es den Nutzern nun, zahlreiche Suchbegriffe einzugeben, darunter auch Marken- und Modellnamen. Dieses starke Upgrade verringert die Zeit für die Suche nach speziellen Produkten. Die Nutzer können bei der Suche auch Bereiche für das Transaktionsdatum festlegen, sodass die Sicht auf Unmengen verfügbarer Transaktionsdaten eingegrenzt wird. Der Bildschirm mit den Suchergebnissen zeigt nun Zusatzinformationen, Preise und Transaktionsdaten entweder in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge. Hier können die Nutzer Informationen durchsehen, darunter Zusatzinformationen, Preisrahmen und weitere Daten für zahlreiche Produkte. Die Suchergebnisse ergeben sich aus den mehr als 25.000 Artikeln, die in jeder Auktion verkauft werden, was die riesigen Mengen wertvoller Daten nachweist, die von Star Buyers Auction gesammelt wurden.

Valuence Japan zeigt sich zuversichtlich, dass die hochgestufte Version seines Dienstes die von den B2B-Auktionspartnern benötigten und genutzten Marktpreisinformationen liefert.

Überblick über Star Buyers Auction

Eine Auktion für Luxusmarkengüter für Gebrauchtwarenhändler wurde im April 2013 gestartet. Im April 2020 wurden die Auktionen in ein vollkommen online genutztes Format überführt, wobei ein konstant stabiler Strom sowohl quantitativer als auch qualitativer Luxusgüter gelistet wurde. Die Listen konzentrieren sich vor allem auf Uhren, Taschen und Markenschmuck, die von der Valuence Group beschafft werden. Auktionen finden zweimal pro Monat statt. Der Abodienst für die Marktpreistafel ist auch für 11.000 Yen pro Monat erhältlich.

Offizielle Webseite: https://biz.starbuyers-global-auction.com/en/

Youtube: https://youtu.be/efUtXrO9JkE

