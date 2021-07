Omega Flex, Inc. Announces Second Quarter Earnings Nachrichtenquelle: globenewswire | 16.07.2021, 22:50 | 50 | 0 | 0 16.07.2021, 22:50 | EXTON, Pa., July 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- OMEGA FLEX, INC. (OFLX) Six Months Ended June 30, Three Months Ended June 30, 2021 2020 2021 2020 Net Sales $62,829,000 $47,084,000 $31,966,000 $21,818,000 Net Income attributable to Omega Flex, Inc. $12,451,000 $7,915,000 $6,184,000 $3,571,000 Earnings Per Share – Seite 2 ► Seite 1 von 2





