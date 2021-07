Regencell Bioscience Holdings Limited gibt Preis von rund 21,9 Millionen US-Dollar für seinen Börsengang bekannt

Regencell geht davon aus, Bruttogesamterlöse in Höhe von rund 21,9 Mio. US-Dollar abzüglich der Emissionsabschläge und anderer damit verbundener Kosten erwirtschaften zu können. Darüber hinaus hat das Unternehmen den Zeichnern eine 45-Tage-Option gewährt, um zusätzlich bis zu 345.000 Stammaktien zu dem Emissionspreis, abzüglich der Emissionsabschläge, erwerben zu können. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 20. Juli 2021 herum und vorbehaltlich der Erfüllung von üblichen Abschlussbedingungen abgeschlossen.

Die Erlöse aus dem Angebot werden zur Finanzierung der zweiten Forschungsstudie, der TCM-Rezepturen und -Produkte des Unternehmens, der Mitarbeitergehälter, der Mieten der Anlagen, der Renovierungen und Ausrüstungen, der Produktregistrierung und Registrierung geistigen Eigentums und darüber hinaus der Kosten für das Arbeitskapital und anderer allgemeiner Unternehmenszwecke verwendet.

Das Angebot wird auf Grundlage einer verbindlichen Zusage durchgeführt. Maxim Group LLC agiert als alleiniger Konsortialführer für das Angebot.

Hunter Taubman Fischer & Li LLC agiert als Berater für das Unternehmen und Loeb & Loeb LLP als Berater für Maxim Group LLC in Zusammenhang mit dem Angebot.

Eine Registrierungserklärung auf Formblatt F-1 in Zusammenhang mit dem Angebot wurde bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) (Dateinummer: 333-254571) eingereicht und von der SEC am 15. Juli 2021 für gültig erklärt. Das Angebot wird allein mithilfe eines Prospekts erstellt, der Teil der Registrierungserklärung ist. Exemplare des endgültigen Prospekts in Zusammenhang mit dem Angebot können von Maxim Group LLC, 300 Park Ave, 16th Floor, New York, NY 10022, USA, unter der Telefonnummer (212) 895-3745 angefordert werden. Darüber hinaus sind Exemplare des Prospekts in Zusammenhang mit dem Angebot auch auf der Website der SEC unter www.sec.gov erhältlich.