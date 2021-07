Big Data Valley ermöglicht koordinierte Innovation im südwestchinesischen Chongqing

CHONGQING, China, 17. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Kürzlich wurden auf einer Konferenz zur Einführung neuer Produkte im südwestchinesischen Chongqing Xiantao Big Data Valley insgesamt 11 Technologien in den Bereichen Smart Services, künstliche Intelligenz und Sicherheit vorgestellt. Sie werden von sieben Firmen in der Allianz des Innovations-Ökosystems des Valley entwickelt, so die Werbeabteilung des Yubei Distrikts.

Das Xiantao Big Data Valley im Yubei-Distrikt in Chongqing gründete die Allianz im Jahr 2018, um ein industrielles Ökosystem und einen interaktiven Austauschmechanismus aufzubauen. Die Allianz hat 334 Unternehmen für eine gemeinsame Entwicklung angezogen und macht das Valley zu einem zentralen Motor, um lokale kollaborative Innovationen zu ermöglichen.