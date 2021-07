Das Muster der neuen Rekorde, Rückschläge, Wiedereinsetzen der Käufe sollte sich irgendwann „entscheiden“ -Weiter hoch oder eben Konsolidieren. Die 13 % Indexplus in den ersten sechs Monaten sollten sich nach Erwartung der meisten Analysten nicht so fortsetzen. Aber wer hat schon die Kursentwicklung der letzten Monate getroffen. Vieles ist dem Kaufnotstand zuzurechnen. Es gibt keine klaren alternativen zur Aktienanlage. Und natürlich überzeugt die Erholung der Wirtschaft von den Corona-Folgen. Zumindest bei einigen Branchen. Ausgeblendet werden dabei oft Inflationsanzeichen, Handelskonflikte, Probleme in der Touristik/Luftfahrtbranche, politishce Konfliktherde in Weissrussland/Ukraine-Russland, Iran und Saudi-Arabien, China und seine Nachbarn, China und USA. Und noch einiges anderes an „Sollbruchstellen“ in der weltwirtschaftlichen Entwicklung. Und dazu natürlich Corona mit der derzeit rapide wachsenden Deltavariante.

Letztes Wochenende gings los mit einem spannenden Interview mit Lukas Spang

Es hiess: „15 % Rendite pro Jahr sind das Ziel…“ Lukas Spang im Interview. MBB, Nagarro, SNP & der Tigris Small & Micro Cap Growth Fund. Dazu natürlich der Wochenrückblick: KW27: Wochenrückblick – Tal und Bergfahrt. Steinhoff, Nordex, Nel, Aurelius, SFC u.a. mit News.

Und Nachrichten, die untergegangen waren wie: Rheinmetall mit 22 Mio EUR Auftrag. Oder die erst spät gemeldet wurden: Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA bekommt 102 Mio EUR Staatshilfe für November/Dezember. Stärkt den Neustart „nach Corona“.

Montag -REKORDSTAND kurz vor Schluss

Nach einem Start bei 15.675,42 Punkten schliesst der Markt kräftig höher bei 15.790,51 Punkten. Nur knapp unter dem neuen Rekordhoch von 15.806,90 Punkten. Dazu Erfolgsmeldung aus München: Exit für Mutares in Frankreich Nummer 5. Und wir sahen Biontech auf der Überholspur. Könnte am 09.08.2021 mit den Quartalszahlen wichtige Entwicklungen zu berichten geben. Kapazität, Boostimpfung, Delta-Wirksamkeit, Bestellungen.

Wachstum geht wieter bei: Encavis kauft in Frankreich für Infrastrukturfonds, der mit über einer Mrd EUR Investitionsvolumen sichere Erträge für Encavis liefern wird. Und weiter auf Börsenkurs auch die 3U Tochter weclapp übernimmt. Alles für das Listing? Nein operativ begründet. Aber mit Aktien leicht zu bezahlen, die demnächst handelbar sein werden.