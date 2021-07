Ethik-Debatte über Künstliche Intelligenz in neuer Bourdain-Doku

NEW YORK (dpa-AFX) - Einen Toten seine eigene Geschichte erzählen zu lassen - das ist mit Künstlicher Intelligenz (KI) möglich. Eine neue Dokumentation über den vor drei Jahren gestorbenen Starkoch und Moderator Anthony Bourdain sorgt in den USA nun für Diskussionen über die ethischen Grenzen technischer Möglichkeiten.

In dem am Freitag veröffentlichten Film "Roadrunner" erweckt der Oscar-prämierte Regisseur Morgan Neville die Stimme von Bourdain, der 2018 Selbstmord begangen hatte, zum Leben. Berichten zufolge benutzte er dafür überwiegend Ausschnitte früherer Interviews und Podcasts. "Aber da waren drei Zitate, von denen ich seine Stimme haben wollte, von denen es keine Aufnahmen gab", erklärte Neville dem Magazin "New Yorker".