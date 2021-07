Die Deutsche Industrie REIT-AG (ISIN: DE000A2G9LL1) bleibt auf Expansionskurs. Im laufenden Geschäftsjahr 2020/2021 (30.09) hat der in Potsdam ansässige Bestandshalter von Light Industrial Immobilien beim Ankaufvolumen das Mindestziel von 100 Mio. Euro bereits übertroffen und den Portfoliowert auf inzwischen knapp 690 Mio. Euro gesteigert. Abstriche bei der Rendite gibt es dabei nicht: „An unseren Ankaufskriterien hat sich nichts geändert. Unser Ziel ist eine Ankaufsrendite von 10 Prozent“, bekräftigt Investmentvorstand (CIO) Sonja Petersen im Interview mit dem Nebenwerte-Magazin. Die Nachfrage nach Logistikflächen sei ungebrochen. Bei einem von Analysten erwarteten Ergebnis je Aktie von 1,90 Euro weist die Deutsche Industrie REIT für 2020/2021 ein günstiges KGV von 9 auf.

Frau Petersen, seit unserem letzten Gespräch im Dezember 2019 hat sich bei der Deutschen Industrie REIT-AG (DIR) einiges getan. Die Anzahl Ihrer Immobilien hat sich von 63 auf 88 erhöht, die annualisierte Gesamtmiete von 43 Mio. auf rund 59 Mio. Euro und der Portfoliowert von rund 500 Mio. auf knapp 690 Mio. Euro. Mit dem gezeigten Expansionstempo dürften Sie zufrieden sein, oder? Wo lag der Schwerpunkt Ihrer Zukäufe?

Sonja Petersen: Ja, wir sind zufrieden mit der Entwicklung und dem Expansionstempo der letzten Jahre. Die Assetklasse Light Industrial ist ja breit gefächert, von Produktion über Lagerung und Logistik war bei den Zukäufen von allem ein bisschen dabei. Ein Schwerpunkt, der sich immer mehr herauskristallisiert, ist das Thema Sale-and-Lease-Back. Hier verkauft der Eigentümer seine Firmenimmobilie an uns und mietet sie im gleichen Atemzug wieder zurück. Hier sehen wir weiterhin großes Potenzial.

Bei unserem letzten Interview hatten Sie bekräftigt, dass Sie auch weiterhin eine Ankaufsrendite von 10 Prozent anpeilen. Haben Sie dieses Ziel bei den 25 zugekauften Objekten auch erreicht?

Sonja Petersen: An unseren Ankaufskriterien hat sich nichts geändert. Das Ziel, eine Ankaufsrendite von 10 Prozent zu erzielen, haben wir auch bei den 25 zugekauften Objekten erreicht. Über das gesamte Portfolio von 88 Objekten liegen wir ebenfalls bei einer Ankaufsrendite von exakt 10%.

Die DIR weist einen industriell geprägten Mietermix auf. Hatten Sie hier im Corona-Umfeld größere Mietausfälle zu verzeichnen bzw. befürchten Sie diese noch?

Sonja Petersen: Die Corona-Pandemie hat uns bisher glücklicherweise kaum beeinflusst. Wir haben im vergangenen Jahr einige Stundungsvereinbarungen mit Mietern getroffen – diese wurden allerdings bereits alle wieder zurückgezahlt. In Einzelfällen wurden auch Mietreduktionen für kurze Zeiträume vereinbart – in diesen Fällen wurde die Vertragslaufzeit aber entsprechend verlängert. Es ist nicht auszuschließen, dass der ein oder andere Mieter noch in größere Schwierigkeiten geraten wird, aber bisher ist dies nicht abzusehen.