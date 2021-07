Und seit der Niederlage Steinhoffs vor dem Western Cape Highcourt läuft die Zeit gegen Steinhoff. Der Sieg der klagenden Trevo Capital und der beiden Hamilton Gesellschaften bringt das ganze „Vergleichsgebäude“ der beiden koordinierten Schutzschirmverfahren mit zwei Gläubigerversammlungen allein von der Zeitplanung her durcheinander.Daneben gibt es aber“noch“ den operativen Part.

Und während gerade die Pepco Group NV (ISIN: NL0015000AU7) beeindruckende Quartalsergebnisse lieferte, gab es Freitag direkt zwei wichtige Entwicklungen: Einmal die Folgen für PepKor aus den Unruhen in Südafrika – rund 10 % der Geschäfte wurden demoliert und geplündert. Und dann am Nachmittag ein wirklciher Paukenschlag: Steinhoff erhöht sein vergleichsangebot und gibt einen Überblick über den aktuellen Zeitplan des Vergleichsverfahrens:

In chroonologischer Reihenfolge:

„Jetzt kommt’s knüppeldick – knapp 10 % der Pepkor Stores geplündert und beschädigt.“

P.epKor Holdings Ltd erleidet hohe Schäden – derzeit rund 10 % der Geschäfte betroffen durch Unruhen. Und insbesondere da Pepkor-Aktien rund 50 % des Vergleichsangebots ausmachen, kommen diese Probleme für den Steinhoff-Konzern zur Unzeit. Bis jetzt halten sich die Aktien der PepKor Holdings Ltd (ISIN: ZAE000259479) an der Börse Johannesburg noch relativ gut bei 19,44 ZAR ( nur 10 % unter dem vor kurzem erreichten Jahreshöchststand von 21,75 ZAR). Aber auf Eurobasis sieht es schlechter aus. Hier machen sich die Währunsgturbulenzen durch die Unruhen bemerkbar: In Frankfurt liegt die Aktie mit 1,09 EUR rund 20 % unter dem vor kurzem erreichten Jahreshöchststand von 1,36 EUR. Und da die aggressivsten Vergleichsgegner in EUR respektive GBP „buchen“, wirkt sich die Entwicklung eher negativ auf die Vergleichschancen aus. AUSFÜHRLICH ÜBER DIE SCHÄDEN, VERSICHERUNGSLEISTUNGEN, SCHADENSBEGRENZUNG UND AUSWIRKUNGEN AUF PEPKORS GESCHÄFT – HIER DIE FORTSETZUNG.