München (ots) -



- Mietwagen auf Ibiza aktuell mehr als dreimal so teuer wie 2019

- Mehr Pauschalreisen nach Korfu & Paxi, Kreta und Rhodos - Preise steigen

aktuell

- Jetzt buchen: Preise für Mietwagen und Pauschalreisen könnten (weiter) steigen



Die Nachfrage nach Mietwagen ist weiter hoch. Das macht sich in den

Urlaubsregionen bei den Preisen bemerkbar. Ganz besonders auf beliebten Inseln

sind die Mietpreise noch weiter gestiegen.





Pro Tag zahlen Verbraucher*innen für einen Mietwagen auf Ibiza mehr als dreimalso viel wie noch 2019.1) Auf Sizilien ist das Leihauto 176 Prozent teurer alsvor der Pandemie, auf Sardinien 148 Prozent. In Deutschland sind die Preisederzeit 50 Prozent höher als im Vergleichszeitraum 2019."Die hohe Nachfrage nach Mietwagen ist ungebrochen" , sagt Dr. AndreasSchiffelholz, Geschäftsführer Mietwagen bei CHECK24. "Weil viele Vermieter ihreFlotten während der Coronapandemie verkleinert haben, verschärft das dieSituation in Urlaubsregionen zunehmend. Besonders auf beliebten Inseln wie Ibizaund Sizilien steigen die Preise deshalb enorm, denn zum einen sind dieKapazitäten auf den Fähren begrenzt, um Fahrzeuge dorthin zu bringen. Zumanderen können viele Automobilhersteller aufgrund von Corona-bedingtenProduktionsproblemen gar nicht liefern."Urlauber*innen sollten jetzt ihren Wagen buchen, da die Preise auf absehbareZeit weiter steigen könnten. "Je frühzeitiger gebucht wird, desto günstiger sindin der Regel die Preise" , sagt Dr. Andreas Schiffelholz. "Eine frühe Buchungist risikolos, denn über CHECK24 gebuchte Leihwagen sind im digitalenKundencenter bis 24 Stunden vor Abholung kostenlos stornierbar."Pauschalreisen: Nachfrage stark gestiegen, Preise ziehen langsam anDie Reiselust der Deutschen spüren auch die Reiseveranstalter. Besonders begehrtsind Pauschalreisen nach Griechenland - Korfu & Paxi, Kreta und Rhodos werdenaktuell mehr als doppelt so häufig gebucht wie im Vergleichszeitraum 2019. Dasschlägt dort inzwischen auf die Preise durch, die im Schnitt sechs (Korfu &Paxi, Kreta) bzw. zehn Prozent (Rhodos) gestiegen sind.2)"Die Reiseveranstalter haben ihre Kapazitäten zwar angepasst, aber besonders inbeliebten Regionen und Hotels ist die Nachfrage hoch und es kann zu Engpässenkommen" , sagt Martin Zier, Geschäftsführer Pauschalreise bei CHECK24."Entsprechend kommt es auch zu Preiserhöhungen. Z. B. auf Ibiza zahlen Reisendedurchschnittlich sogar 20 Prozent mehr als 2019."Mit dem CHECK24 Pauschalreisevergleich finden Urlaubswillige die besten Angebote- trotz Preiserhöhungen gibt es aktuell Last-Minute-Schnäppchen.