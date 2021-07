Wer hat Schuld am Sommer-Hochwasser 2021 in Westdeutschland? Autor: Tichys Einblick | 17.07.2021, 10:03 | 47 | 0 | 0 17.07.2021, 10:03 | Langanhaltender Starkregen verursachte Mitte Juli 2021 in Westdeutschland schwere Überflutungen. Es gab viele Tote und Vermisste, Häuser stürzten ein, Menschen mussten per Helikopter von den Dächern gerettet werden. Die Strom- und Wasserversorgung fiel teilweise aus. Eine Katastrophe. Allen Betroffenen gilt mein Mitgefühl. Die Unterstützung der Geschädigten sollte nun im Vordergrund stehen: Ein Dach über dem Der Beitrag Wer hat Schuld am Sommer-Hochwasser 2021 in Westdeutschland? erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Gastautor.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer