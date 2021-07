Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Fridays for Future „demonstriert“ in Berlin „Seite an Seite“ mit den Opfern der Flutkatastrophe Es geht nicht darum, dass man die Flutkatastrophe nicht für seine politischen Zwecke ausschlachten dürfte. Das macht jeder auf seine Art, bei jeder Katastrophe und jedem Ereignis überhaupt, das ist Politik. Das wirklich Ekelhafte ist die grenzenlose …