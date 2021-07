Black Lives Matter-Bewegung solidarisiert sich mit Regime in Kuba Autor: Tichys Einblick | 17.07.2021, 17:04 | 44 | 0 | 0 17.07.2021, 17:04 | „Black Lives Matter verurteilt die unmenschliche Behandlung der Kubaner durch die US-Bundesregierung“, erklärt die amerikanische BLM-Organisation in einem Statement zu den aktuellen Protesten gegen das kommunistische Regime in Havana. Beim Lesen mag man sich fragen, wieso die US-Regierung und nicht das kubanische Regime dafür verantwortlich sein soll, dass Kubaner ihre Bürgerrechte vermissen und unter sozialistischer Der Beitrag Black Lives Matter-Bewegung solidarisiert sich mit Regime in Kuba erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Sebastian Thormann.

