Core One Labs stellt am 4. August 2021 auf einem Townhall-Meeting für Investoren seine proprietäre Technologie für biosynthetisches Psilocybin vor, die im Begriff ist, den Psychedelika-Markt zu revolutionieren

Vancouver, British Columbia, Kanada – 17. Juli 2021 – Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABF), (Frankfurt: LD6, WKN: A3CSSU) („Core One“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Robert E. W. Hancock, Chairman des Unternehmens und CEO seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Vocan Biotechnologies Inc. („Vocan“), am Mittwoch, den 4. August 2021, um 13:30 Uhr PST/16:30 Uhr ET/22:30 Uhr MEZ, auf einem vom Unternehmen veranstalteten virtuellen Townhall-Meeting einen Vortrag halten wird.