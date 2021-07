Weniger Datenklau an Geldautomaten - Schaden auf Rekordtief

FRANKFURT (dpa-AFX) - Weniger Fälle, weniger Schaden: Datendiebe haben an Geldautomaten in Deutschland immer seltener Erfolg. Im ersten Halbjahr 2021 sank der Bruttoschaden durch das Ausspähen von Kartendaten und Geheimnummern (PIN) auf das Rekordtief von 293 000 Euro, wie die Frankfurter Einrichtung Euro Kartensysteme auf Anfrage mitteilte. Im Vorjahreszeitraum waren es 668 000 Euro.

Von Januar bis einschließlich Juni des laufenden Jahres manipulierten Kriminelle den Angaben zufolge bundesweit 63 Mal Geldautomaten, um an Daten von Bankkunden zu kommen. Zwei Drittel der Fälle gab es in Bayern (41). Ein Jahr zuvor hatte es in gesamt Deutschland 81 solcher "Skimming"-Fälle gegeben. Dabei können einzelne Automaten mehrfach angegriffen worden sein.