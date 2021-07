ROM (dpa-AFX) - Italiens Ex-Ministerpräsident Giuseppe Conte hat nach wochenlanger Verzögerung ein neues Parteistatut für eine Neubelebung der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung vorgelegt. "In dem Statut findet ihr das, was ich als Grundlagen für die Wiederbelegung unseres gemeinsamen Handelns ansehe", sagte der 56 Jahre alte Jurist in einem Video auf Facebook am Samstagabend. Conte wird als neuer Parteichef gehandelt. Er betonte, nach seiner Vorstellung seien die Rollen des Parteipräsidenten und des Parteigründers Beppe Grillo klar getrennt, was die politische Arbeit angehe.

In dem Statut heißt es, der Präsident sei der einzige Verantwortliche für die Entscheidung und Umsetzung der politischen Richtung der Bewegung. Parteigründer Grillo hat nach wie vor eine herausgehobene Rolle als "Garant" der Partei. Seit Wochen stritt Conte mit ihm über die Zukunft der Partei. Ab dem 2. August sollen die Mitglieder der größten Parlamentspartei über das Statut abstimmen.