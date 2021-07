Der Kalendermonat Juli ist noch hauchdünn im Gewinn. Das Aktienbarometer DAX gibt nach neuen Rekordhochs alle Wochengewinne wieder ab. Ist damit der Korrekturbedarf ausgeschöpft?

Auf Regen folgt Sonnenschein und vor allem ein Regenbogen. Genau so zeigte sich diese DAX-Woche, vielleicht nur in umgekehrter Reihenfolge. Denn zuerst begann alles mit sonnigem Börsenwetter und neuen Rekorden. Die 15.802 wurde am Montag um 4 Punkte übertroffen und damit ein neues Rekordhoch aufgestellt. In Euphorie mündete diese Bewegung jedoch nicht, vielmehr kam es am Dienstag noch einmal zum nächsten Rekord. Er lag er erneut nur 4 Punkte höher und ließ die Anleger bereits am Mittwoch stark zweifeln, ob das hohe Niveau verteidigt werden kann.

Eine Entscheidung darüber gab es am Mittwoch aber noch nicht, sondern erst den Rücklauf zum kurzfristigen Ausbruchsniveau um 15.710. Erst Donnerstags fiel der DAX merklich darunter und steuert die 15.600 an. Damit war technisch die Lage klarer und ein Stimmungsumschwung fand am Markt statt. Er führte am Freitag zu weiteren Verlusten und der Berührung der unteren Haltezone bei 15.470 aus der Woche zuvor. Wir erinnern uns noch gut daran (Rückblick eine Woche):