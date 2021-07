Politik Britischer Premierminister geht in Quarantäne Nachrichtenagentur: Redaktion dts | 18.07.2021, 13:07 | 155 | 0 | 0 18.07.2021, 13:07 | Foto: Boris Johnson, über dts Nachrichtenagentur London (dts Nachrichtenagentur) - Der britische Premierminister Boris Johnson geht nach einem Corona-Fall in seinem Kabinett in Quarantäne. Das teilte sein Büro am Sonntag mit.







Demnach wird sich auch Finanzminister Rishi Sunak selbst isolieren. Damit wurden Pläne der Regierung verworfen, wonach beide Politiker an einer Pilotstudie teilnehmen sollten, im Rahmen derer sie weiter vom Büro aus arbeiten könnten und lediglich täglich getestet werden. Die Pläne hatten allerdings für laute Kritik gesorgt. Hintergrund der Maßnahme ist ein positiver Corona-Test bei Gesundheitsminister Sajid Javid, der am Samstag bekannt gegeben wurde. Javid hatte unter anderem Kontakt zu Johnson. Der Premierminister selbst war in der Anfangsphase der Pandemie selbst an Covid-19 erkrankt.

