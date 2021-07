Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Massive Protestwelle: 114.000 Menschen demonstrieren in Frankreich gegen Macrons Impfzwang Nach dem Macron am Montag einen indirekten Impfzwang ankündigte, kommt es ins Frankreich zu anhaltenden Protesten. Am Mittwoch, dem Jahrestag des Sturms auf die Bastille, kam es in Paris zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Polizei und …