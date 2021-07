BERLIN (dpa-AFX) - Fast neun Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer haben am Samstagabend bei ARD und ZDF die Sondersendungen zur Hochwasserkatastrophe verfolgt. Dabei war der ARD-"Brennpunkt" die meistgesehene TV-Sendung des Tages in Deutschland: 4,99 Millionen informierten sich um 20.15 Uhr über die aktuelle Lage. Der Marktanteil lag bei 22,5 Prozent. Auch in der jüngeren Zielgruppe (14-59 Jahre) stand der "Brennpunkt" mit 1,98 Millionen (21,1 Prozent) an der Spitze.

Das ZDF-"spezial" zum Hochwasser erreichte um 19.30 Uhr 3,90 Millionen Menschen, das bedeutete einen Marktanteil von 23,4 Prozent. Bei den 14- bis 59-Jährigen waren es 0,99 Millionen (15,7 Prozent).