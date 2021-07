Sein nun mehr als 18 Jahren ändert die EZB erstmals wieder ihre Strategie! Während man bisher das Inflationsziel von „unter, aber nahe bei 2 %“ angestrebt hat gilt nun das neue Inflationsziel von „glatt 2 %“!

das heißt nichts anderes, als das die EZB nun eine Teuerung von mehr als 2 % zulässt. Und das ist durchaus nachvollziehbar, da sich die Europäische Zentralbank dadurch mehr Spielraum und sich obendrein noch die Möglichkeit verschafft, die ultralockere Geldpolitik noch länger beizubehalten!

Über die Umsetzung der geplanten Maßnahme wird vermutlich in der Sitzung am 22. Juli beraten. In einer ‚Forward Guidance‘ wurden allerdings schon Aussagen getätigt, unter welchen Bedingungen die Leitzinsen wieder steigen werden und wann voraussichtlich das Ende der Anleihekaufprogramme, inklusive des 1,85 Billionen Euro schweren Corona-Notfallanleihekaufprogramm ‚PEPP‘ eingeleitet wird. Es dürfte also am 22. Juli höchst spannend werden!

Höchst spannend geht es derzeit auch im Rohstoffmarkt zu, wo sich nach den jüngsten Kursverlusten aber wieder hervorragende Kaufchancen auftun! Lesen Sie hier mehr über Aktien, Rohstoffe und mögliche Kaufkandidaten.

MEGA-DEAL im URANSEKTOR ***

DIESE MELDUNG ÄNDERT ALLES! Unser Uran-Favorit steigt in den US-URANMARKT ein! Neubewertung zwingend!

Uranpreis auf mittlerweile 32,50 USD je Pfund gestiegen! Nach der Korrektur ergeben sich bei Uran-Aktien nun wieder Mega-Kaufchancen! Unser Favorit hat ein neues Kursziel von 3,80 CAD! Das sind 85 % Upside! STRONG BUY!

Aguila American Gold / Fury Gold Mines

Alte Goldlegenden, die wieder aufleben

Einen alten Goldschatz finden wäre schön. Legenden und Geschichten gibt es viele, aber auf der Erfolgsseite befinden sich jedenfalls Goldinvestoren.

Discovery Silver / Sibanye-Stillwater

Palladium und Silber zeigen Stärke

Gold ist immer ein Investment wert, aber im Moment punkten Palladium und Silber.

Millennial Lithium / Hannan Metals

Klimafreundliche Fahrzeuge brauchen Rohstoffe

Die Elektromobilität etabliert sich. Und sie braucht viele wichtige Rohstoffe wie Kupfer, Silber, Grafit, Lithium, Nickel oder Kobalt.

Mehr geht kaum!

Endeavour Silvers Produktion läuft auf Rekord-Hoch!

Noch immer sind viele Unternehmen froh, wenn sie im aktuellen Marktumfeld ihre Produktionsziele erreichen und so die Markterwartungen erfüllen. Dass es auch anders geht, beweist dieser mexikanische Silberproduzent!

GOLD GLÄNZT WIEDER!

Top-News für alle Aktionäre: Finale Genehmigung so gut wie erteilt! Neubewertung kommt!

Auch die FED hat die galoppierende Inflation nun bestätigt! Wer nicht handelt, bleibt auf der Strecke! Wer aber jetzt Goldaktien günstig kauft, der macht ein Vermögen! Wir haben einen neuen Vervielfacher entdeckt!

Skeena Resources / Tudor Gold

Wann bricht der Goldpreis aus?

Eigentlich wären die Weichen gestellt, was fehlt sind (noch) die ETF-Käufer.

Condor Gold / OceanaGold

Edelmetalle müssen sein im Portfolio

Mit dieser Meinung ist Börsenexperte Marc Faber sicher nicht allein.

Und... läuft...

Spitzenergebnisse am Fließband…

Nachdem erst kürzlich hervorragende Bohrergebnisse aus dem in Finnland gelegenen Projektionsgebiet ‚Rompas-Rajapalot‘ vermeldet wurden, macht nur wenige Tage später Mawson Gold erneut von sich Reden.

+++ DER NICKEL-HAMMER +++

Nächster Meilenstein erreicht! Batterie-Metall-Aktien explodieren. Lithium macht den Anfang, Nickel folgt!

Die Aktien der Batterie-Metalle gehen durch die Decke! Lithium, Kupfer, Nickel und Vanadium sind unverzichtbar für eine grüne Zukunft! Wer hier die richtige Nase hat, wird reich! Jetzt kaufen!

27 Mio. Unzen GoldEq Ressource

Investoren zahlen bis zu 40 % Aufschlag über Marktkurse bei laufender Privatplatzierung - kommen starke News?

Aktuelle Konsolidierung bei Minenaktien bietet eine seltene Einstiegsgelegenheit im laufenden Gold-Bullenmarkt! Dieser erstklassige Goldprojekt-Entwickler kontrolliert eine der größten Gold-Lagerstätten in Kanada!

Endeavour Silver / MAG Silver

Die Italiener sind nun im Besitz von acht Kilo Silber

Die Fußball-Europameisterschaft ist entschieden. Der Pokal hat nicht nur einen ideellen Wert.

Canada Nickel Company / ION Energy

Batteriemetalle werden immer gefragter

Die Neuzulassungen auf dem deutschen Pkw-Markt haben das Niveau vor Corona noch nicht wieder erreicht, anders ist es bei den Elektrofahrzeugen.

Torq Resources / Adventus Mining

Viele sehen die Rohstoffpreise boomen

Nicht zuletzt der „grüne Effekt“ zieht eine große Rohstoffnachfrage nach sich. Eine Rolle spielt Kupfer.

Tier One Silver / Discovery Silver

Silber kann sportliche Leistungen messen

Silber, eingebettet in der Sportkleidung kann Messungen durchführen und so kann Training effizienter gestaltet werden.

Jörg Schulte

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/