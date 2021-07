(neu: Besuch Angela Merkel)



ADENAU/BAD NEUENAHR-AHRWEILER (dpa-AFX) - Schlamm, Schutt und Schmutz überall. Trümmer türmen sich teils meterhoch. Zwischen Autowracks und Möbelresten versuchen Anwohner, ein wenig Ordnung in das Chaos zu bringen. Mit dem Zurückweichen des Wassers wird in den vom Unwetter verwüsteten Regionen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz das ganze Ausmaß der Zerstörung sichtbar. Es wird Wochen, Monate dauern, bis allein die sichtbaren Folgen der Katastrophe beseitigt sind.

Ungewohnt emotional äußerte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem Besuch im Hochwassergebiet in Rheinland-Pfalz. "Die deutsche Sprache kennt kaum Worte für die Verwüstung, die hier angerichtet ist", sagte die CDU-Politikerin am Sonntag in Adenau im Kreis Ahrweiler. Sie sprach von einer "surrealen, gespenstischen Situation".