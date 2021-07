Defence Therapeutics hat sich auf die Fahnen geschrieben, Wirkstoffe zielgenau dorthin zu bringen, wo sie am besten Wirken: direkt in die betroffenen Zellen.

Dazu hat das Unternehmen seine Accum-Technologie entwickelt, die Wirk- oder Impfstoffe „Huckepack nehmen“ und in betroffene Zellen bringen kann. Als zweites Standbein stellt Defence Therapeutics auch Impfstoffe her. Bei Mäusen hat das Unternehmen bereits signifikante Resultate gegen Krebs erzielt. Im Interview skizziert President und CEO Sébastien Plouffe die zugrundeliegende Plattform und woran das Unternehmen in Zukunft arbeitet.



Lesen sie den Artikel hier weiter