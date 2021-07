Pressestimme 'Nürnberger Zeitung' zu 5 Jahre Terrorangriff in Franken Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 19.07.2021, 05:35 | 37 | 0 | 0 19.07.2021, 05:35 | NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu 5 Jahre Terrorangriff in Franken: "Mit Blick auf die Attentate in Franken tut man sich schwer, der scheidenden Bundeskanzlerin mit ihrer Prognose "Wir schaffen das" zuzustimmen. Nein, wir haben es - trotz der positiven Beispiele, die es gibt -, nicht geschafft, Hunderttausende Migranten zu integrieren. 65 Prozent der in Deutschland lebenden Syrer, 43,7 Prozent der Afghanen und 37,1 Prozent der Somalier beziehen Hartz IV-Leistungen. Umgekehrt kann man aber auch sagen, dass es einer nicht geringen Zahl der Flüchtlinge gelungen ist, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Pauschalurteile verbieten sich."/al/DP/he







0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer