---------------------------------------------------------------------------

Operative Kennzahlen H1 2021



Hypoport SE: Plattformbasierte Geschäftsmodelle setzten erfolgreiches Wachstum fort



- Europace Transaktionsvolumen 25% über H1-Vorjahr



- Genossenschaftsbanken mit über 80% Steigerung weiterhin am stärksten wachsende Nutzergruppe. Sparkassen mit Steigerung von über 35%

- VALUE Bewertungsvolumen und FIO Vermarktungsvolumen steigen um über 30% bzw. 40%



- SMART INSUR Migration des Bestandsvolumens weiter ausgebaut

Berlin, 19. Juli 2021: Die operativen Kennzahlen der plattformbasierten Geschäftsmodelle der Hypoport-Gruppe für privaten Wohnimmobilienerwerb stiegen in den ersten sechs Monaten 2021 prozentual klar zweistellig. Damit wurden erneut Wachstumsraten deutlich oberhalb des jeweiligen Marktumfeldes erreicht und den angeschlossenen B2B-Partnern Effizienzvorteile und Marktanteilsgewinne ermöglicht.



Segment Kreditplattform: Europace konnte im ersten Halbjahr 2021 sein Transaktionsvolumen* deutlich steigern. So wurde das Gesamtvolumen um 25% auf 52 Mrd. Euro und das Transaktionsvolumen pro Vertriebstag** um 26% auf über 420 Mio. Euro ausgebaut. In der mit Abstand größten Produktgruppe Immobilienfinanzierung wurde das Transaktionsvolumen um 28% auf 43 Mrd. Euro ausgeweitet. Das Transaktionsvolumen der zweitgrößten Produktgruppe Bausparen erhöhte sich in einem leicht rückläufigen Marktumfeld um 8% auf rund 7 Mrd. Euro. Das Volumen der kleinsten Produktgruppe Ratenkredit konnte in einem deutlich rückläufigen Gesamtmarkt mit 12% Wachstum auf 2 Mrd. Euro gesteigert werden.



FINMAS, der Teilmarktplatz für Institute des Sparkassen-Sektors, erhöhte sein Transaktionsvolumen* in den ersten sechs Monaten 2021 um 37% auf über 5,3 Mrd. Euro. Institute des genossenschaftlichen Bankensektors vermittelten durch Nutzung des für sie konzipierten Teilmarktplatzes GENOPACE ein Volumen von 6,3 Mrd. Euro und erreichten somit sogar eine Steigerung von 83%. Neben diesen beiden Institutsgruppen hat sich das Volumen der ungebundene Finanzierungsvertriebe und insbesondere das der privaten Banken mit über 15% bzw. rund 25%-Anstieg ebenfalls deutlich stärker als das Marktumfeld entwickelt.