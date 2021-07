audius SE: audius Tochter Sinnwell AG tritt O-RAN Alliance bei

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Weinstadt/München, 19.07.2021O-RAN - genauer gesagt Open RAN steht für Open Radio Access Network. Ein Radio Access Network (RAN) oder Funkzugangsnetz verbindet beim Mobilfunk die Endgeräte wie Smartphones mit dem Kernnetz. Die wichtigsten RAN-Komponenten sind eine Basisstation, ein Mobilfunkmast mit Funkeinheit sowie die Software, die den Datenaustausch ermöglicht. Bislang kommen beim klassischen RAN ausschließlich herstellergebundene - also proprietäre - Systeme zum Einsatz, bei denen Hard- und Software aus einer Hand kommen müssen. In der Vergangenheit hat sich dieses System jedoch als preisintensiv und unflexibel erwiesen und den Ausbau des Mobilfunks verlangsamt. Mit der O-RAN ALLIANCE will ein internationales Konsortium aus 28 Mobilfunkbetreibern und etwa 245 technologischen sowie akademischen Partnern einen offenen RAN-Standard definieren. Die Initiative zielt darauf ab, Funkzugangsnetze weiterzuentwickeln und diese offen, intelligenter interoperabel sowie skalierbarer zu machen als heutige Implementierungen.Zur Umsetzung ihrer Ziele setzt die O-RAN ALLIANCE beim Ausbau der Mobilfunkzugangsnetze auf eine Trennung von Hard- und Software. Diese Technologie baut auf eine softwarebasierte Architektur, in der die Hardware-Komponenten durch einen modularen Aufbau universell einsetzbar sind. Auf diese Weise wird der Ausbau des Funkzugangsnetzes leichter skalierbar und die Carrier können schneller und gezielter auf Veränderungen reagieren. Open RAN vereinfacht darüber hinaus die Upgrade-Fähigkeit des Systems, so dass zukünftige Technologien wie der Ausbau der Funknetze auf 6G über Softwareupdates realisiert werden können. Unter dem Strich wird Open RAN die Investitions- und Betriebskosten massiv senken sowie flexible „Best of Breed"-Lösungen für verschiedene Netzwerkelemente möglich machen.