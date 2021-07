In der letzten charttechnischen Besprechung vom 13. Juli 2021: „Baumwolle-Future: Auffällig fest“ wurde seit Jahresanfang auf eine bestehende Konsolidierung hingewiesen, die in einer immer kleineren Handelsspanne verlief. An der übergeordneten Kursrallye seit April letzten Jahres hat dies nichts geändert, sondern war vielmehr Zeichen einer gesunden Zwischenpause nach einem Anstieg von 48,35 auf 92,95 US-Cents und somit einer Kurssteigerung von 91 Prozent. In der abgelaufenen Handelswoche gelang es schließlich Marktteilnehmern das symmetrische Dreieck zur Oberseite regelkonform aufzulösen und damit ein Folgekaufsignal zu aktivieren.

Erste Positionen jetzt möglich

Der erfolgreiche Kursanstieg über die obere Keilbegrenzung dürfte nun ein Folgekaufsignal aktiviert haben, weitere Kursziele sind nun bei 91,00 darüber sogar bei 92,95 US-Cents für den Baumwoll-Future angesiedelt. Ein Anstieg über die diesjährigen Hochs könnte infolgedessen sogar einen Rücklauf zurück an die Verlaufshochs aus 2018 bei 98,14 US-Cents ermöglichen und würde ein Long-Investment beispielsweise über das bekannte Open End Turbo Long Zertifikat WKN VQ2S6E äußerst attraktiv machen. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von 86,00 US-Cents vorläufig nicht überschreiten, da häufig nach derartigen Ausbrüchen ein Pullback erfolgt. Ins bärische Lager wechselt der Baumwoll-Future dagegen unter einem Kursniveau von 84,30 US-Cents, in diesem Szenario wären Rückläufer zurück in den Bereich von 79,25 US-Cents vorstellbar.