Noch im Jahr 2017 markierte die Henkel-Stammaktie bei 114,60 Euro ihren vorläufigen Höhepunkt, zu Beginn des Folgejahres hat sich dabei eine eindeutige Trendwende in Form einer SKS-Formation abgezeichnet. Diese wurde auch wenig später aktiviert und drückte den Wert auf den Unterstützungsbereich um 76,80 Euro abwärts. Nach einem Ausbruchsversuch über den vorherigen Abwärtstrend zwang der Corona-Crash die Notierungen zeitweise sogar auf 54,65 Euro abwärts, schnell konnte Henkel allerdings von diesem Niveau aus erholen und in die vorherige Handelsspanne zurückkehren. Über die potenzielle Nackenlinie der inversen SKS-Formation sowie dem Horizontalwiderstand bei 87,00 Euro gelang es dabei noch nicht zu springen. Doch das Konstrukt seit Anfang 2019 zeigt eben eine inverse SKS-Formation mit entsprechendem Trendwendepotenzial an.

Aktivierung steht noch aus

Obwohl die Unterstützung um 76,80 Euro für einige bereits ein Einstiegsargument in Long-Positionen darstellen könnte, wird unter technischen Aspekten ein nachhaltiges Kaufsignal erst oberhalb von 87,00 Euro bei der Henkel-Stammakte erwartet. Für diesen Fall könnten dann Long-Positionen zunächst an 93,25 und darüber an 96,00 Euro aufgebaut werden. Sollte jedoch das aktuelle Jahrestief bei 73,35 Euro bärisch gekreuzt werden, ließe das weiteren Abgabedruck in Richtung 69,00 Euro, darunter auf 64,98 Euro vermuten.