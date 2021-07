BARCLAYS stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Equal Weight'

Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Amit Goel

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 11

Kursziel alt: 11

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die europäischen Großbanken mit einem starken Investmentbanking-Geschäft dürften in diesem im abgelaufenen Quartal schwächer abgeschnitten haben, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Entsprechend kürzte der Experte seine 2021er Prognosen für das Ergebnis vor Steuern./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2021 / 16:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2021 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.