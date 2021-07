JPMORGAN stuft Yara auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: Yara

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 400

Kursziel alt: 450

Währung: NOK

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Yara nach Zahlen zum zweiten Quartal von 450 auf 400 norwegische Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Bei dem norwegischen Düngemittelproduzenten sei der Barmittelzufluss (Free Cashflow) sehr stark gewesen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Kursziel gelte nun aber längerfristig, und zwar für den Juni 2023 und nicht mehr für Ende 2021. Und: längerfristig kämen neue Stickstoffdüngerkapazitäten in den Markt, was dann auch den Preisen lasten sollte. Daher sei das Kursziel gesunken./la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2021 / 23:46 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2021 / 00:25 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.