Palo Alto Networks, der weltweit führende Anbieter von Cybersicherheit, gestaltet die Cloud-zentrierte Zukunft mit Technologien, die die Art und Weise, wie Menschen und Unternehmen arbeiten, verändern. Das Unternehmen hilft bei der Bewältigung der größten Sicherheitsherausforderungen der Welt durch kontinuierliche Innovation, die die neuesten Durchbrüche in den Bereichen künstliche Intelligenz, Analyse, Automatisierung und Orchestrierung nutzt. Durch die Bereitstellung einer integrierten Plattform und die Stärkung eines wachsenden Ökosystems von Partnern ist die Organisation führend beim Schutz von Zehntausenden von Unternehmen über Clouds, Netzwerke und Mobilgeräte hinweg. Der Umsatz im dritten Quartal (endet am 30. April) steigt um 24 % im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 1,1 Milliarden US-Dollar.

Zum Chart

Ausgehend von der unteren Begrenzung des Aufwärtstrends setzt der Kursverlauf von Palo Alto immer wieder zu starken Aufschlägen an. Aktuell ist ein vergleichbarer Anstieg im Gange, der allerdings in Höhe des All-Time-Highs bei 396,79 US-Dollar seit 10 Handelstagen eine Seitwärtskonsolidierung ausgebildet hat. Es ist wahrscheinlich, dass eine Überwindung dieses Levels bevorsteht und der Kurs weiter anzieht. Gemessen am Tief im Corona-Sell-Off Mitte März 2020 konnte der Kurs bereits um 220 Prozent zulegen. Für das Finanzjahr 2020/21 ist zwar ein Verlust pro Aktie in Höhe von 4,31 eingeplant, die Verlust-Tendenz in den folgenden Jahren zeigt jedoch kontinuierlich nach unten. Steigen die Umsätze im gewohnten Ausmaß zwischen 20 und 30 Prozent pro Jahr weiter, rückt die Gewinnschwelle in greifbare Nähe. Auch der Umsatz pro Mitarbeiter steigt kontinuierlich, was auf steigende Skaleneffekte hindeutet. Sinkt der Kurs ohne negative Nachrichten, ist mit einer Unterstützung bei der Marke von 344,08 US-Dollar zu rechnen.