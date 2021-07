Einblicke in die Entwicklung der Anlagemärkte und ausgewählter VV-Fonds - Juli 2021.

15.07.2021 - Die Impfkampagne schreitet voran – wenn auch immer noch etwas holprig. Die Corona-Zahlen gehen seit Wochen zurück. Die Stimmung wird aber durch bereits wieder ansteigende Infektionszahlen in beliebten Urlaubsländern und die sich auch in Deutschland ausbreitende „Delta-Variante“ gedämpft. Zusätzlich wirken sich häufende Meldungen bzgl. eines „Mangels“ an verschiedensten Vorprodukten und Materialien dämpfend auf die wirtschaftliche Entwicklung und insbesondere die Prognosen aus. Reichlich Aufträge, wenig Material: Die Weltwirtschaft steckt in einer Güterklemme und zum Teil droht Kurzarbeit. Aber warum sind plötzlich so viele Produkte knapp? Wann wird sich das ändern?



