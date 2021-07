Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 19.07.2021

Kursziel: 8,40 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 8,40.



Zusammenfassung:

ad pepper hat vorläufige Q2-Zahlen vorgelegt. Der Umsatz wuchs um knapp 7% auf EUR6,5 Mio., und das EBITDA betrug EUR1,0 Mio. Dies liegt unter dem Vorjahreswert (EUR1,7 Mio.), der von einen positiven Einmaleffekt von EUR0,6 Mio. profitierte. Das EBITDA lag 17% unter unserer Prognose, was hauptsächlich auf ein schwächeres Ergebnis im Segment ad pepper media zurückzuführen ist, das die schwache Nachfrage einiger Großkunden nicht kompensieren konnte. Allerdings erwartet ad pepper ein sehr starkes Q3 mit einem Gruppenumsatz von ca. EUR7 Mio., was über unserer Prognose liegt und das schwächere Q2 teilweise kompensieren wird. Wir haben unsere Prognose für 2021 angepasst. Der starke Q3-Ausblick veranlasst uns, unsere Umsatzschätzung zu erhöhen, aber wir senken unsere EBITDA-Prognose, hauptsächlich um einen schwächeren EBITDA-Beitrag des Segments ad pepper media zu berücksichtigen. Ein aktualisiertes DCF-Modell führt weiterhin zu einem Kursziel von EUR 8,40. Wir bestätigen unsere Kauf-Empfehlung.



First Berlin Equity Research has published a research update on ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 8.40 price target.



Abstract:

ad pepper has reported preliminary Q2 figures. Revenue grew almost 7% to EUR6.5m and EBITDA amounted to EUR1.0m. This is below the prior year figure (EUR1.7m) which benefitted from a positive one-off effect of EUR0.6m. EBITDA was 17% below our forecast due mainly to a weaker result at the ad pepper media segment which could not compensate for weak demand from some large customers. However, ad pepper expects a very strong Q3 with group revenue of ca. EUR7m, which is ahead of our forecast and will partly compensate for the weaker Q2. We have adjusted our forecast for 2021. The strong Q3 outlook causes us to increase our revenue estimate, but we lower our EBITDA forecast mainly to reflect a weaker ad pepper media segment EBITDA contribution. An updated DCF model still yields a EUR8.40 price target. We confirm our Buy rating.



