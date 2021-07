Mais und Weizen legen deutlich zu

Anzeige

Chicago 19.07.2021 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigen sich im elektronischen Handel teils deutlich fester. Weizen kletterte in der vergangenen Woche kräftig und notiert über der Marke von 7,00 USD.



Der Preis für Weizen ist in der vergangenen Woche so stark gestiegen wie seit drei Jahren nicht mehr. Die Marktteilnehmer sorgen sich über die Angebotslage, bedingt durch das Wetter in Nordamerika, Europa und Russland. Der September-Kontrakt konnte so um fast 13 Prozent zulegen.